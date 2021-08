Almeno 12 persone sono morte e una è rimasta ferita a causa di un’esplosione in una miniera illegale di carbone in Colombia: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale mineraria.

L’esplosione è stata provocata da una miscela di gas metano e polvere di carbone, ha spiegato l’agenzia, secondo cui circa il 60% delle vittime di incidenti minerari quest’anno ha avuto luogo in miniere illegali.

La Colombia, che è il quinto produttore mondiale di carbone, ha registrato 171 morti l’anno scorso per incidenti minerari rispetto agli 82 dell’anno precedente. (ANSA).



Fonte Ansa.it