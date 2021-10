(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Il governo colombiano ha cominciato a

sterilizzare gli ippopotami di Pablo Escobar, considerati da

molti esperti una grave minaccia per la biodiversità.

L’ex re del narcotraffico aveva importato illegalmente nel

Paese, negli anni Ottanta, una coppia di questi pachidermi per

il suo zoo privato allestito nella sua vasta tenuta-fortezza, la

Hacienda Na’ poles, a Doradal, nel dipartimento di Antioquia:

gli animali si sono riprodotti in questi anni fino a raggiungere

una popolazione di oltre 80 esemplari, troppi secondo le

autorità, visto il loro devastante impatto sulla flora e la

fauna locale.

Finora, riporta la Bbc, ne sono stati sterilizzati 24. Gli

ippopotami vivono allo stato selvatico nei circa 3.000 ettari

dell’Hacienda Na’ poles, che nel frattempo è stata trasformata

in un parco a tema. Gli scienziati ritengono che questi animali

possano distruggere l’ecosistema locale allontanando le specie

autoctone già in via di estinzione, come il lamantino, ma anche

alterando la composizione chimica dei corsi d’acqua, che

potrebbe mettere così in pericolo la pesca.

Oltre ai due ippopotami, al tempo soprannominati gli ‘ippo

della cocaina’, Escobar aveva importato per il suo zoo altri

animali esotici come rinoceronti, elefanti e giraffe. Quando

venne ucciso, nel 1993, molti di questi vennero trasferiti o

morirono, ma gli ippopotami vennero abbandonati anche a causa

degli elevati costi e dei problemi logistici legati al loro

trasporto.

I vari tentativi del governo di controllarne la popolazione

sono falliti e all’inizio di quest’anno un ricercatore aveva

avvertito sulla rivista Biological Conservation che in mancanza

di misure drastiche, il loro numero sarebbe arrivato a quota

1.500 entro il 2035. Di fronte a questo grido d’allarme, in

molti avevano chiesto l’abbattimento degli ippopotami ma le

autorità hanno optato per la loro sterilizzazione. (ANSA).



Fonte Ansa.it