(ANSA) – BRUXELLES, 30 GEN – “Finora sono stati firmati

contratti con sei società per garantire l’accesso a 2,3 miliardi

di dosi di vaccino”. Lo precisa la Commissione europea,

ricordando che “sono in corso trattative con altre società per

garantire più dosi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements