(ANSA) – STRASBURGO, 16 OTT – Il Consiglio d’Europa chiede a

Malta “verità e giustizia per l’omicidio di Daphne Caruana

Galizia” avvenuto tre anni fa, e di garantire l’indipendenza e

la continuazione dell’inchiesta pubblica sul suo assassinio.

L’organizzazione paneuropea ha inoltre deciso di renderle

omaggio pubblicando degli estratti dell’ultima intervista che la

giornalista rilasciò, per uno studio condotto dal Consiglio

d’Europa sui rischi della professione, 10 giorni prima di essere

assassinata, in cui la donna racconta “delle intimidazioni e

vessazioni fisiche, psicologiche, giudiziarie ed economiche

subite per anni da chi voleva farla tacere”.

“Un altro anno è passato senza verità e giustizia per Daphne

Caruana Galizia, e dopo tre anni dal suo omicidio non è ancora

stato accertato chi lo abbia ordinato e perché”, afferma Dunja

Mijatovic, commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa.

Le fa eco il parlamentare olandese Pieter Omtzigt, che segue la

questione per conto dell’assemblea del Consiglio d’Europa.

“Nonostante i tre uomini sospettati del suo omicidio siano stati

messi sotto accusa tre anni fa, e l’intermediario abbia

confessato un anno fa, il processo non è ancora cominciato, e la

compilazione delle prove a carico cominciata nel 2017, avanza

nella confusione a fasi alterne, senza una fine in vista”,

denuncia Omtzigt.

Entrambi chiedono alle autorità di lasciar proseguire

l’inchiesta pubblica aperta per far luce sul caso. (ANSA).



