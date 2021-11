(ANSA) – LONDRA, 01 NOV – “I veri leader non sono là dentro,

i veri leader siamo noi”. Così Greta Thunberg, rimasta fuori

dalla sala dei lavori della CoP26 entrata nel vivo oggi a

Glasgow e tornata invece in piazza sotto il cielo piovoso della

città scozzese per arringare la protesta contro l’inerzia

attribuita ai potenti della terra sull’emergenza dei cambiamenti

climatici, animata soprattutto dal giovani della sua

generazione.

L’attivista svedese dal palco ha accusato i capi di Stato e

di governo di “fingere” sugli impegni che pretendono di mettere

sul tavolo. Lasciando intendere di non fidarsi e aggiungendo

che, senza la pressione dal basso, non c’è da sperare granché.

Quindi ha liquidato ancora una volta come “bla bla bla” i

discorsi dei leader del mondo sul clima: un “bla bla bla” che

diversi manifestanti hanno poi riecheggiato in coro. (ANSA).



Fonte Ansa.it