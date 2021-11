(ANSA) – LONDRA, 04 NOV – Mentre i lavori della Cop26

continuano le strade di Glasgow si sono animate anche oggi per

una manifestazione con centinaia di ambientalisti che

protestavano contro l’industria militare, “colpevole” di fare

profitti sfruttando l’instabilità generata dal cambiamento

climatico.

Una marcia, guidata dal gruppo radicale Extinction Rebellion,

è partita dalla sede dell’Home Office nella città scozzese, per

mostrare solidarietà ai rifugiati dai Paesi in cui infuriano i

conflitti aggravati dal cambiamento climatico, e ha proseguito

verso gli stabilimenti di Govan e Scotstoun di Bae Systems,

colosso britannico degli armamenti. Il corteo fra cori e tamburi

è avanzato mostrando striscioni che affermavano “il caos

climatico crea la guerra”. “Più guerra c’è, più profitto c’è per

aziende come la Bae”, ha dichiarato uno dei manifestanti ai

media britannici. Mentre a Londra durante alcuni sit-in degli

ecologisti di Insulate Britain, che avevano bloccato due delle

strade per arrivare al Parlamento britannico, sono stati

compiuti 34 arresti dalla Met Police.

La protesta era stata duramente condannata dallo Speaker dei

Comuni, Sir Lindsay Hoyle, che aveva accusato il movimento di “fermare la democrazia” in quanto due deputati conservatori non

erano riusciti a raggiungere Westminster per i blocchi stradali.

Si tratta comunque di prove generali in vista delle

manifestazioni più grandi annunciate per domani e sabato a

Glasgow. (ANSA).



Fonte Ansa.it