(ANSA) – BAGDAD, 02 NOV – Il presidente iracheno Barham

Saleh ha annullato la sua partecipazione alla Cop26 “a causa

della situazione politica e di sicurezza” nel suo Paese: lo si

apprende da una fonte vicina al capo di Stato.

Saleh, il cui intervento era previsto per oggi, ha “cancellato il suo viaggio”, ha detto la fonte che ha voluto

mantenere l’anonimato. La decisione, ha aggiunto, è stata presa “all’ultimo minuto a causa degli sviluppi della sicurezza nelle

province di Diyala e Kirkuk e della crisi politica legata alle

elezioni legislative” del 10 ottobre.

A Diyala (est) 15 civili sono stati uccisi la scorsa

settimana in un attacco rivendicato dall’Isis contro un

villaggio a maggioranza sciita. Per rappresaglia, gli abitanti

del villaggio hanno attaccato un vicino villaggio a maggioranza

sunnita, uccidendo 11 persone. Nella provincia di Kirkuk (nord),

sabato sera due combattenti curdi sono stati uccisi in un

attacco attribuito all’Isis. (ANSA).



Fonte Ansa.it