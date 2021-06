(ANSA) – BRASILIA, 17 GIU – Il ct della nazionale di calcio

brasiliana, Tite, ha detto di sperare che nessun giocatore si

contagi con il Covid durante la Coppa America. Brasilia, dove

domenica ha giocato il Brasile e domani l’Argentina di Messi

affronterà l’Uruguay, ha 27 casi positivi ed è la sede più

colpita finora dal coronavirus.

“Sto facendo il tifo per non avere nessun caso di Covid-19

tra di noi”, ha detto l’allenatore, oggi a Rio de Janeiro, dove

la ‘Selecao’ affronterà il Perù, che ha invece registrato casi

di positività al tampone tra alcuni membri della sua

delegazione.

Il Brasile ha debuttato domenica battendo 3-0 il Venezuela,

che ha a sua volta 13 membri della sua delegazione in quarantena

in un hotel di Brasilia. La partita si è giocata al Mané

Garrincha, dove dieci dipendenti dello stadio sono risultati

positivi, secondo il governo del Distretto Federale.

Intanto il ministero della Salute brasiliano ha riferito che

sono 53 i casi di positività segnalati finora, di cui 26 tra i

giocatori e 27 tra membri di delegazioni e dipendenti che

forniscono servizi per l’evento sportivo.

Queste cifre hanno provocato la reazione via social, su

Instagram, del centravanti e capitano della Bolivia, e del

Cruzeiro, Marcelo Moreno, uno dei calciatori della sua nazionale

risultati positivi e ora in isolamento in un albergo di Goiania

anziché in campo. “Grazie a voi della Conmebol per questo. La

colpa è totalmente vostra!!! – il post di Moreno -. E se muore

una persona, che farete? A voi importa solo dei soldi. Ma la

vita di un calciatore non vale niente?”. Oggi la Conmebol ha

deferito Moreno, che ha cercato di scusarsi e rischia una

pesante multa o anche una squalifica. (ANSA).



Fonte Ansa.it