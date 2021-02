(ANSA) – SEUL, 10 FEB – La Corea del Nord ha rubato oltre

300 milioni di dollari in criptovalute attraverso cyberattacchi

nell’ultimo anno per finanziare i suoi programmi illegali per lo

sviluppo di missili balistici e nucleari: è quanto emerge da un

rapporto riservato delle Nazioni Unite.

Realizzato da un gruppo di esperti che monitorizza le

sanzioni contro Pyongyang, il rapporto – che cita uno Stato



