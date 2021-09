(ANSA) – PECHINO, 09 SET – La Corea del Nord ha tenuto nella notte una parata militare per celebrare i 73 anni della sua fondazione alla presenza del leader Kim Jong-un, confermando le anticipazioni date dai militari sudcoreani. L’agenzia ufficiale Kcna, nell’annunciare l’evento, non ha menzionato la sfilata di armamenti, uno dei fattori di maggiore attenzione. Il Rodong Sinmun, la ‘voce’ del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato varie foto tra fuochi d’artificio e Kim che saluta la folla e le truppe avendo accanto i collaboratori più stretti quali Jo Yong-won, vice del segretariato generale del partito. (ANSA).

Corea Nord, parata militare per i 73 anni della fondazione

