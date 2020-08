(ANSA) – PARIGI, 26 AGO – Bar e ristoranti di Marsiglia, la

seconda città della Francia, sulla costa sud, chiuderanno da

questa sera alle 23 per decisione del prefetto nell’ambito delle

misure per arginare l’aumento dei contagi di coronavirus. Il

portavoce del governo, Gabriel Attal, al termine del Consiglio

dei ministri, ha affermato che giri di vite di questo tipo “non

sono esclusi” neppure per Parigi e l’Ile-de-France, dove

continua ad essere alta la circolazione del virus.

Nelle Bouches-du-Rhone – la regione di Marsiglia – il tasso

di incidenza del contagio è di 177 su 100.000 abitanti contro il

33 per 100.000 della media nazionale.

Nei giorni prossimi, il premier Jean Castex annuncerà nei

dettagli le misure che il governo intende adottare. In vista

della riapertura delle scuole, le norme per il rientro in classe

saranno dettagliate domattina dal ministro dell’Educazione,

Jean-Michel Blanquer.

Secondo quanto trapelato oggi, le regole cambiano anche nei

cinema a Parigi: non ci sarà più il distanziamento dei post

nelle sale, che potranno accogliere dunque un numero di

spettatori pari alla capienza, ma sarà per tutti obbligatorio

indossare la mascherina per tutta la durata del film. (ANSA).



Fonte Ansa.it

