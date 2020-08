(ANSA) – BUENOS AIRES, 28 AGO – Nel giorno in cui è stato

registrato il record dei contagi da coronavirus in 24 ore

(11.717), l’Argentina ha annunciato una nuova estensione

dell’isolamento sociale in tutto il Paese fino al 20 settembre.

Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam.

In un messaggio attraverso le reti sociali, il presidente

Alberto Fernández ha avvertito dell’esistenza di una espansione

del coronavirus in tutte le province argentine, rivolgendo un

appello alla “responsabilità personale” per evitare il

moltiplicarsi dei contagi.

Confermando la nuova estensione delle misure restrittive

individuali fino al 20 settembre, il capo dello Stato ha

comunque annunciato che saranno autorizzate le “riunioni di un

massimo di dieci persone all’aperto”.

Attualmente – ha poi sottolineato – abbiamo 18 province in

zona di trasmissione comunitaria sostenuta (del virus). Il

problema non è più quindi solo di Buenos Aires e provincia, ma è

di tutto il Paese”.

Secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie argentine,

nelle ultime 24 ore gli 11.717 casi di contagio hanno portato il

bilancio generale a 329.009, mentre per i 222 morti registrati,

il totale da marzo dei decessi è salito a 8.271.(ANSA).



Fonte Ansa.it

