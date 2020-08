(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Il ministero della Salute del Brasile

ha riferito che il Paese registrato in 24 ore 16.158 nuovi

positivi e 366 decessi, numeri significativamente più bassi

rispetto ai dati rilevati nei giorni precedenti.

Con le cifre dell’ultimo bilancio giornaliero, reso noto dal

ministero ieri sera, il Paese ha raggiunto 3.862.311 di casi

finora rilevati per la pandemia e 120.828 morti. Le autorità

hanno sottolineato che 3.031.626 persone sono guarite, mentre

709.857 rimangono in cura.

Il Brasile è il Paese più colpito dal coronavirus in America

Latina e il secondo in tutto il mondo, dietro solamente agli

Stati Uniti. Lo stato di San Paolo continua a essere il più

colpito dalla pandemia nel Paese sudamericano, con 803.404 casi

e 29.978 morti. (ANSA).



