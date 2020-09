(ANSA) – PARIGI, 09 SET – Il governo francese “sarà obbligato

a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al

massimo” ha detto oggi Jean-François Delfraissy, presidente del

Consiglio scientifico che affianca i vertici del Paese nelle

decisioni in tema di pandemia.

Per Delfraissy, il livello di epidemia del Covid-19 in

Francia è “preoccupante”: “ci si può ingannevolmente

rassicurare” perché l’aumento della circolazione del virus ha “attualmente poche ricadute” sul sistema sanitario, ma può

verificarsi “un aumento rapidissimo, esponenziale, in un secondo

tempo”, ha precisato, citando “in particolare” la situazione

della regione “Provenza-Alpi-Costa Azzurra”. (ANSA).



