(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Il Giappone ha registrato ieri altri

603 casi di coronavirus e 15 morti, che portano il bilancio

complessivo dei contagi a quota 68.577 e quello dei decessi a

1.297: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto

riporta la Cnn. Alla data di ieri, 234 pazienti erano in

condizioni critiche.

Sempre ieri, a Tokyo sono stati segnalati 148 contagi, in

calo rispetto ai 247 di sabato, per un totale di 20.717

dall’inizio della pandemia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram