(ANSA) – ROMA, 27 SET – L’India ha registrato ben 88.600

nuovi casi accertati di coronavirus nelle ultime 24 ore, durante

le quali sono morti 1.124 persone, secondo il bollettino

ufficiale del governo di New Delhi.

L’India è il terzo Paese al mondo per morti da Covid-19 dopo

Stati Uniti e Brasile e ha finora avuto un totale di 94.503

vittime, mentre è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa per

numero di contagi totali dall’inizio della pandemia, sfiorando

nelle ultime 24 ore i sei milioni (5.992.532). (ANSA).



Fonte Ansa.it

