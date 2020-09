(ANSA) – ISTANBUL, 30 SET – Sono 3.582 i casi di

coronavirus registrati nella ultime 24 ore in Iran, portando i

contagi totali a 457.219. Le nuove vittime ammontano a 183. I

decessi salgono in tutto a 26.169. I pazienti in terapia

intensiva crescono a 4.093, mentre quelli guariti aumentano a

380.956. I test complessivi effettuati superano i quattro

milioni (4.014.821). Lo ha riferito nel suo bollettino

quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima

Lari. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram