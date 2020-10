(ANSA) – PARIGI, 04 OTT – Non c’è stata l’inversione di

tendenza che il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva

detto di voler vedere in questi giorni per evitare che Parigi e

l’Ile-de-France scivolassero da zona rossa a zona di massima

allerta sanitaria, come Marsiglia e Aix-en-Provence. Già questa

sera, lo stesso Véran, potrebbe annunciare la chiusura da domani

dei bar della capitale mentre i ristoranti sperano di sfuggire

in extremis a questa misura con un protocollo più rigido per

l’accoglienza dei clienti.

Le ultime cifre hanno mostrato che la curva di crescita dei

contagi non conosce sosta, con quasi 17.000 casi positivi nelle

ultime 24 ore, un record.

Il peggioramento evidente della situazione sanitaria emerge

anche da una nota inviata dalle autorità sanitarie degli

ospedali parigini ai responsabili delle Risorse umane, in cui si

chiede la revoca delle ferie programmate dal personale medico e

infermieristico per le vacanze di Ognissanti, nella seconda metà

di ottobre.

A Parigi, i bar sono già obbligati a chiudere, da una

settimana, alle 22. I ristoranti hanno proposto di rimanere

aperti in cambio di controlli sanitari rafforzati, con la

misurazione della temperatura ai clienti, limite dei gruppi a

tavola ad 8 persone, raccolta dei nomi e degli indirizzi di

tutti i clienti presenti. Il Consiglio scientifico che affianca

il governo nelle decisioni darà un parere entro domani. (ANSA).



Fonte Ansa.it

