(ANSAmed) – ZAGABRIA, 08 SET – “Tenere il Paese aperto

durante il picco della stagione turistica, con l’epidemia del

coronavirus, è stato un rischio calcolato del mio governo”. Lo

ha detto in un’intervista alla Cnn americana il primo ministro

croato Andrej Plenkovic.

“La Croazia ha avuto in primavera un regime di lockdown molto

duro, per poi riaprire lentamente da maggio”, ha spiegato

Plenkovic, indicando che allora il numero dei casi positivi

giornalieri al Covid-19 era di uno o due, e in alcuni giorni

anche zero. “Per questo – ha aggiunto – abbiamo deciso di

permettere ai turisti di venire sulla costa adriatica croata

senza alcuna restrizione”.

“La stagione turistica, date le circostanze, è stata ottima,

molto al di sopra delle attese”, ha osservato Plenkovic.

Infatti, gli ultimi dati indicano che tra giugno e agosto in

Croazia ci sono stati 7,5 milioni di turisti, il 54% di quelli

registrati l’anno scorso nello stesso periodo. Ad oggi sulla

costa ce ne sono ancora 220 mila, di cui 170 mila stranieri. Per

questo la Croazia è tra i Paesi mediterranei che registrano

contrazioni contenute nel settore turistico, seppur tra il 40 e

il 50% rispetto al 2019.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram