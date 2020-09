(ANSA) – ROMA, 09 SET – Continua a salire il numero dei

contagi in Israele ma anche la quantità di tamponi. Nelle ultime

24 ore. secondo il ministero della sanità, le nuove infezioni

sono state 3.496 portando il totale, da inizio pandemia, a

139.013 casi. I tamponi sono stati circa 43 mila con un tasso di

infezione dell’8.1%. Del totale dei casi, quelli attivi, per la

prima volta hanno superato la soglia dei 30mila (30.366) con 472

in serie condizioni e 140 in ventilazione. I decessi, con altre

5 morti, sono saliti a 1.048.

Da ieri sera 40 tra città e quartieri (in prevalenza arabe

ed ortodosse) in tutto il Paese sono stati posti sotto

coprifuoco notturno nel tentativo di rallentare le infezioni

laddove i contagi sono più alti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

