(ANSA) – TEHERAN, 03 OTT – L’Iran oggi ha reitrodotto misure

restrittive per combattere l’epidemia di coronavirus nella

provincia di Teheran. Lo ha reso noto la tv di stato, due giorni

dopo aver annunciato un nuovo record di casi confermati nel

paese (3.800 in 24 ore). Moschee, scuole, università, cinema,

musei, stadi, sale di ricevimento, palestre, piscine, zoo e

caffè rimarranno chiusi nella capitale da sabato a venerdì.

La Repubblica islamica, di gran lunga il Paese più colpito

del Medio Oriente, dall’inizio dell’epidemia ha imposto diverse

restrizioni – senza mai imporre un lockdown nazionale – che ha

revocato abbastanza rapidamente data la crisi economica. Oggi

invece il presidente Hassan Rohani ha chiesto multe e sanzioni “severe” per coloro che non seguono i protocolli sanitari.

(ANSA).



