(ANSA) – MOSCA, 28 AGO – Sono 4.829 i nuovi casi di

Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, un dato in

leggero aumento rispetto ai 4.711 di ieri (4.676 mercoledì) che

porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota

980.405.

Secondo il centro operativo nazionale anticoronavirus, i

decessi provocati dalla malattia in Russia sono stati 110 nel

corso dell’ultima giornata e 16.914 dall’inizio della pandemia.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

