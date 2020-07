(ANSA) – BRASILIA, 13 LUG – Entra in vigore oggi, nello Stato di Rio de Janeiro, l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici per prevenire la diffusione del coronavirus. Chi non osserverà la nuova normativa rischia una multa di 107 reais (circa 20 dollari). Analogo discorso vale per le aziende che non applichino la misura con i loro dipendenti: in questo caso la multa è pari a 700 reais (118 dollari).

Rio de Janeiro è il secondo Stato più colpito dal Covid-19, con 11.415 vittime. L’obbligo di indossare la mascherina è da tempo già in vigore anche a San Paolo e Brasilia. Due settimane fa, il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha posto alcuni veti alla legge nazionale che ha reso obbligatorio l’uso della mascherina in tutto il Paese, prevedendo eccezioni all’interno di chiese, scuole, negozi e carceri per una possibile “violazione di domicilio”.

Nella città di Rio, l’obbligo è in vigore da aprile e ieri agenti della guardia municipale hanno svolto un blitz nelle spiagge e nei parchi locali, multando decine di persone sprovviste dell’accessorio di protezione.



