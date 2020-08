(ANSA) – SEUL, 23 AGO – La Corea del Sud ha annunciato che

aumenterà le restrizioni sul coronavirus in tutto il paese a

partire da domenica per cercare di controllare un focolaio in

crescita. Il Paese, che aveva in gran parte tenuto sotto

controllo la sua precedente epidemia, ha registrato 332 nuovi

casi nelle ultime 24 ore, il numero giornaliero più alto

dall’inizio di marzo.

“Siamo in una fase molto precaria in cui potremmo vedere

l’inizio di una seconda ondata a livello nazionale”, ha detto il

ministro della salute Park Neung-hoo in una conferenza stampa.

Le misure includono restrizioni su raduni e attività, inclusi

gli sport professionistici, che saranno nuovamente giocati a

porte chiuse. Anche tutte le spiagge del paese saranno chiuse da

mezzanotte. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram