(ANSA) – ROMA, 23 AGO – In Inghilterra i contagi da

coronavirus nelle scuole elementari sono stati rarissimi, e

dalla riapertura delle aule in giugno ci sono stati solo 70

bimbi e 128 fra insegnanti e personale scolastico, pari allo

0,01% del totale: è quanto ha rilevato uno studio dell’agenzia

governativa britannica Public Health England (Phe), di cui dà

conto la Bbc, che conclude che “è più facile che i bambini si

prendano il virus a casa che a scuola”.

A fronte di quei 70 alunni infettati su un milione che tornò

a scuola, nello stesso periodo la sola Inghilterra registrava

25.470 casi totali, rileva lo studio, condotto sul campo dagli

specialisti London School of Hygiene and Tropical Medicinedella

St. George’s University.

I risultati dello studio fanno da sponda alle dichiarazioni

del capo consigliere in materia sanitaria del governo del Regno

Unito, Chris Whitty, secondo il quale le possibilità che i

bambini muoiano di Covid-19 sono “estremamente basse” a fronte

del “danno” arrecato all’infanzia dalla prolungata assenza dai

banchi di scuola. (ANSA).



Fonte Ansa.it

