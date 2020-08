Centri medici temporanei per praticare tamponi ai parigini saranno disposti da domani nelle strade della capitale, in particolare davanti ai municipi degli arrondissement: lo ha annunciato il portavoce del governo, Gabriel Attal, ai microfoni di RTL.

L’iniziativa tende a far diminuire la pressione sui laboratori, ormai presi d’assalto da persone che chiedono il test anche senza sintomi e che si mettono in fila anche per ore.

Da domani, chiunque desideri fare il tampone – comprese le persone non assoggettate al sistema sanitario nazionale – potranno chiederlo in questi centri la cui dislocazione sarà consultabile sul sito del Comune di Parigi. Tutto sarà gratuito e senza bisogno di ricetta medica.

Giovedì il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato che il governo sta raggiungendo la capacità di un milione di tamponi a settimana con l’obiettivo di controllare l’aumento di contagi.

