(ANSA) – TOKYO, 03 NOV – Il numero dei tamponi a Tokyo per

l’individuazione del coronavirus sarà incrementato a circa

65mila al giorno a partire da inizio dicembre. Lo ha detto la

governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, durante una conferenza

stampa, riferendosi anche al rischio concomitante del virus

influenzale con l’arrivo della nuova stagione. Da inizio ottobre

i tamponi condotti giornalmente sono aumentati a 25mila al

giorno dopo aver mantenuto una media quotidiana fino a quella

data di 10mila.

Il governo metropolitano intende assumere 100 nuove

infermiere per condurre indagini epidemiologiche e accertamenti

specifici per quelle

persone che sono entrate in contatto conpazienti che hanno contratto il Covid-19.La media dei casi giornalieri nella capitale si è assestatasotto quota 200 negli ultimi 7 giorni, valori significativamentepiù contenuti rispetto ad altre città di proporzionicomparabili. In totale il numero delle positività ammonta a31.290, il livello più alto di tutte le 47 prefetturedell’arcipelago. (ANSA).

Fonte Ansa.it

