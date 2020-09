(ANSA) – ROMA, 05 SET – Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna

stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS)

e trasferirsi all’estero a causa della cattiva gestione della

pandemia di coronavirus da parte del governo di Boris Johnson.

Lo rivela un sondaggio pubblicato dal Guardian secondo il quale

tra i dottori è forte il senso di “frustrazione” e “disincanto”.

Chi non intende trasferirsi all’estero, sta pensando ad un

periodo di pausa dal lavoro o a trasferirsi nel settore privato,

rivela ancora l’inchiesta condotta dalla Doctor’s Association

UK.

Dei 1.758 medici intervistati tutto il Regno Unito quasi

sette su dieci – 1.214 (69%) – hanno risposto che “la pandemia e

il trattamento da parte del governo dei medici in prima linea li

stanno spingendo a lasciare” la sanità pubblica. Alla domanda “dove ti vedi a lavorare nei prossimi uno o tre anni?”, quasi

due terzi – 1.143 (65%) – hanno risposto fuori da NHS, un

sistema già in crisi con oltre 8.000 dottori in meno di quanti

ne servirebbero.

La ragione principale per lasciare il servizio sanitario

nazionale, citata dal 74% degli intervistati, è il mancato

aumento di stipendio. Sebbene Londra abbia recentemente

annunciato un incremento salariale del 2,8% per molti medici nel

Regno Unito, la misura non riguarda gli specializzandi e la

maggior parte dei medici di base. Altre motivazioni principali

la mancanza di dispositivi di protezione individuale (65%) nel

momento peggiore della crisi sanitaria causata dal Covid-19 e il

divieto per i medici di parlare pubblicamente (54%). (ANSA).



