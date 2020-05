(ANSA) – ROMA, 8 MAG – Durante un consiglio dei ministri straordinario oggi, il governo spagnolo ha approvato la proroga dello stato di allarme nel paese a causa della pandemia da coronavirus: è la quarta estensione voluta dall’esecutivo (e approvata dal Congresso) dall’inizio dell’emergenza e il governo non esclude di chiederne un’ulteriore, la quinta, stando alla portavoce, María Jesús Montero, aprendo ad alleanze in parlamento per garantirne l’approvazione. Mentre l’ultimo bilancio registra un lieve aumento dei decessi nelle ultime 24 ore, con 229 morti rispetto ai 213 di ieri, per un totale di 26.299 vittime. Ad oggi i contagiati sono 222.857 e 131.148 i guariti.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram