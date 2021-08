La Cina ha registrato giovedì altri 124 casi Covid-19, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, il Jiangsu si conferma la provincia più colpita con 61 casi trasmessi localmente. Intanto, a Pechino, per ridurre la diffusione del virus e rischi di infezione, le autorità locali hanno deciso di cancellare mostre ed eventi su larga scala in programma ad agosto. Il Beijing International Film Festival 2021 e la World 5G Convention, entrambi previsti per questo mese, sono stati rinviati, secondo quanto comunicato dai loro organizzatori.



Fonte Ansa.it