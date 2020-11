(ANSA-AFP) – BERLINO, 08 NOV – Il governo tedesco ha

denunciato le violenze che si sono verificate ieri a Lipsia

durante una protesta contro le restrizioni per la pandemia, a

cui avrebbero partecipato anche militanti di estrema destra, che

ha portato a 31 arresti.

“Niente può giustificare quello che abbiamo visto a Lipsia”,

ha detto il ministro della Giustizia Christine Lambrecht.

“L’affronto alla scienza, l’incitamento

all’odio dell’estremadestra che abbiamo visto è spaventoso”, ha aggiunto, “condannando fermamente gli attacchi alla polizia e allastampa”.Più di 20.000 persone, la maggior parte delle quali senzamascherina, si sono radunate ieri nel centro di Lipsia permostrare la loro rabbia per le restrizioni legate all’epidemiadi Covid-19. Dopo aver ripetutamente ordinato loro di indossarela mascherina e di rispettare una distanza di un metro e mezzotra le persone, la polizia ha finito per ordinare loscioglimento del raduno. Ma in un’atmosfera tesa, molti si sonorifiutati di rispettare l’ingiunzione e hanno iniziato unaparata su uno dei viali principali di Lipsia. Secondo la polizialocale, le forze dell’ordine e i giornalisti sono statiattaccati con lanci di oggetti. La violenza è continuata pertutta la serata.La polizia della Sassonia, che aveva ricevuto rinforzi dadiverse altre regioni, ha effettuato 31 arresti. Secondo i medialocali, simpatizzanti neonazisti erano tra i manifestanti,insieme ad altre figure locali di estrema destra, mentre lafolla urlava “La Merkel deve andarsene!” e “pace, libertà,nessuna dittatura”. (ANSA-AFP).

Fonte Ansa.it

