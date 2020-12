(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Un team di 10 scienziati

internazionali sarà a Wuhan a gennaio per fare ricerche sulle

origini del Covid-19. Lo ha reso noto l’Oms, riporta la Bbc.

La Cina non si è opposta a un’investigazione indipendente ma

L’Oms ha dovuto negoziare molti mesi per ottenere l’accesso alla

città. E’ lì che l’epidemia di coronavirus ha avuto inizio,

probabilmente nel mercato dove

Advertisements

venivano venduti animali vivi diogni genere compresi quelli selvatici, una dinamica che èl’oggetto dell’indagine della squadra di esperti.Secondo un biologo che farà parte del team, Fabian Leendertzdel Robert Koch Institute, “non si tratta di trovare un Paesecolpevole” ma di “cercare di capire cosa è successo e poi vederese, sulla base di questi dati, possiamo provare a ridurre ilrischio in futuro”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram