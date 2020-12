(ANSA) – LONDRA, 16 DIC – Dalla mezzanotte ora locale Londra

è passata al livello più alto delle restrizioni anti

coronavirus, infliggendo un altro duro colpo ai locali, alla

cultura prima di Natale. Con il passaggio della capitale

britannica alla ‘Fase 3’ teatri, pub e ristoranti dovranno

chiudere, anche se sarà ancora consentito vendere e consumare

cibo da asporto.

Da oggi i residenti non potranno socializzare

in casa connessuno che non sia della famiglia o della ‘bolla di sostegno’,ma ci si potrà incontrare all’esterno in gruppi fino a sei.I negozi essenziali e i parrucchieri possono ancora rimanereaperti, così come le scuole ma non i luoghi di intrattenimentoal coperto. Durante le feste il governo vorrebbe allentare lemisure per cinque giorni consentendo spostamenti e incontri finoa un massimo di tre nuclei familiari, ma gli esperti premonoaffinchè ciò non accada. “Crediamo che il governo stia percommettere un altro grave errore che costerà molte vite”, hannoscritto il BMJ e HSJ, autorevoli riviste mediche in uneditoriale congiunto, il secondo in un secolo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

