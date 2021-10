(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Finisce a Melbourne, in Australia, il lockdown più lungo al mondo dall’inizio della pandemia di Covid. Lo riporta Sky news. La città ha trascorso ben 262 giorni, quasi nove mesi, in confinamento dal marzo del 2020. Da domani pub, ristoranti e caffè riapriranno alle persone completamente vaccinate. Resta l’obbligo di mascherina al chiuso e la capienza limitata. “Nello stato di Victoria abbiamo percorso la strada più lunga, quella strada finisce stanotte”, ha detto il primo ministro australiano Scott Morrison. Le autorità avevano promesso di revocare il lockdown una volta che il 70% delle persone avesse ricevuto due dosi di vaccino. (ANSA).

