(ANSA) – NEW YORK, 18 NOV – New York chiuderà le scuole a

partire da domani in seguito all’aumento dei casi di Covid-19.

Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio. Per New York, che ha il

distretto scolastico pubblico più grande degli Stati Uniti, si

tratta di un duro colpo nell’ambito della riapertura decisa nei

mesi scorsi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

