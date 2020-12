(ANSA) – LONDRA, 08 DIC – Accoglienza tiepida, in Scozia e

Galles, nazioni britanniche percorse da fremiti secessionisti o

autonomisti, per il principe William e la consorte Kate,

protagonisti quest’anno di un tour natalizio nel Paese a bordo

del treno reale. L’iniziativa, concepita per incoraggiare il

Regno in tempi di pandemia e per rendere omaggio a coloro che

lavorano nei servizi di urgenza o di prima necessità,

si chiudeoggi nella capitale gallese Cardiff, dove i duchi di Cambridgesono stati ricevuti da Oliver Dowden, ministro della Cultura delgoverno Tory centrale di Boris Johnson, giunto appositamente daLondra per l’occasione; ma per il resto da autorità locali solodi rango modesto e da un’organizzazione in tono minore.Uno scenario analogo a quello riservato ai giovani principiieri in Scozia, dove all’arrivo del treno con le insegne delladinastia nella stazione di Edimburgo hanno trovato unavice-sindaca incaricata di fare gli onori formali, poche personecomuni e una rappresentanza di lavoratori dei trasportiferroviari. La freddezza verso i due duchi 38enni – alla ricercadi consenso e di un ruolo pubblico maggiore mentre la 94enneregina Elisabetta resta in isolamento di fatto per ragioniprecauzionali nel castello di Windsor – è stata giustificatacon la necessità di rispettare le restrizioni sul distanziamentoe sui contatti sociali tuttora in vigore nel Regno.Ma secondo il Guardian è apparsa evidente rispetto ai tonipiù cordiali delle soste precedenti in Inghilterra. Tanto piùche la first minister indipendentista del governo localescozzese, Nicola Sturgeon, pur evitando polemiche dirette, nonha esitato nelle scorse ore a sottolineare come KensingtonPalace – residenza ufficiale dei Cambridge – avesse decisoautonomamente di procedere con il viaggio “nonostante” fossestato infornato delle “limitazioni sugli spostamenti” imposteper ragioni di cautela sanitaria anti Covid fra le misure localiadottate in Scozia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

