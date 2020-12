(ANSA) – PARIGI, 17 DIC – L’Europa oggi è diventata la prima

regione al mondo a registrare più di mezzo milione di morti per

il Covid-19, secondo un conteggio della AFP sulla base dei

rapporti forniti dalle autorità sanitarie. Nei 52 paesi e

territori della regione europea si contano almeno 500.069 morti

(con oltre 23 milioni di contagi). Le vittime in America Latina

e Caraibi sono 477.404,

negli Stati Uniti e in Canada 321.287,in Asia 208.149, in Medio Oriente 85.895 e in Africa 57.423.(ANSA).

