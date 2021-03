(ANSA) – ROMA, 25 MAR – Un’agenzia di viaggi olandese porterà

quasi 200 persone in una vacanza di otto giorni in Grecia per

vedere se il turismo è fattibile durante la pandemia.

I selezionati – riferisce la Bbc – riceveranno un servizio

all-inclusive sull’isola di Rodi a circa 400 sterline a persona,

ma con alcune limitazioni. Non potranno lasciare il resort e

dovranno restare in quarantena per 10 giorni quando torneranno a

casa.

Almeno 25.000 persone si sono iscritte all’esperimento

sostenuto dal governo, che continua a sconsigliare i viaggi

all’estero non indispensabili almeno fino alla metà di maggio.

In Olanda non mancano i dubbi a questa operazione, in una fase

in cui il tasso dei contagi e dei ricoveri sono in aumento. Allo

stesso tempo, vista la crescente pressione dell’opinione

pubblica perché si consentano le vacanze estive, test come

questo potrebbero aiutare a determinare se esiste un modo sicuro

per viaggiare.

La compagnia Sunweb offrirà 187 biglietti per persone di età

compresa tra 18 e 70 anni. I prescelti faranno il test

anti-Covid prima e dopo il viaggio. Se qualcuno si contagia

durante la vacanza dovrà mettersi in quarantena in un hotel

apposito, ma i costi saranno coperti dall’agenzia.

Durante il soggiorno nel resort a Rodi, ci saranno solo i

turisti del gruppo ed il personale. Potranno usufruire delle

piscine e dei ristoranti ma non potranno andare in spiaggia.

(ANSA).



