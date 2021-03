(ANSA) – BRUXELLES, 11 MAR – Air Serbia sarà una delle prime

compagnie aeree in Europa a testare l’app IATA Travel Pass, una

sorta di passaporto sanitario digitale, con la collaborazione

dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA). Ad

annunciarlo è la compagnia aerea serba in un comunicato.

La prima fase di test dell’app che inizierà ad aprile “si

svolgerà sui voli Air Serbia tra Belgrado e

Zurigo, dureràdiverse settimane e i passeggeri saranno invitati apartecipare”.“Lo IATA Travel Pass, si legge nella nota, consentirà aipasseggeri di memorizzare e gestire i dati relativi ai risultatidei test Covid-19 sui loro telefoni, nonché di condividere illoro stato verificato con la compagnia aerea in modo sicuro eprotetto prima di arrivare in aeroporto”.“Il passaporto digitale IATA fornirà anche informazioniaggiornate sulle normative sanitarie aggiornate relative alCovid, spiega l’azienda”, in modo che i passeggeri possanoverificare se i requisiti di ingresso richiesti dallo Stato didestinazione sono soddisfatti, ricevendo “un’etichetta diviaggio verde”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

