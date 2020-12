(ANSA) – NEW YORK, 03 DIC – Al via all’Onu il vertice

virtuale sulla pandemia, con l’obiettivo di fare pressione per

un’azione globale che affronti l’emergenza e le sue conseguenze

senza precedenti su società, economia, lavoro e viaggi. Al

summit, in programma oggi e domani, partecipano con

video-registrati circa 100 capi di stato e di governo e ministri

dei paesi membri. Per l’Italia ci sarà il messaggio

Advertisements

del premierGiuseppe Conte.Il presidente dell’Assemblea Generale, Volkan Bozkir, hadefinito la sessione speciale di alto livello “un momentostorico e un test per il multilateralismo” che “sarà definitodalla nostra azione collettiva su una delle questioni piùcritiche del nostro tempo”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram