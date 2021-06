(ANSA) – MADRID, 07 GIU – Diverse regioni della Spagna hanno

iniziato ad emettere certificati covid digitali (in alcuni casi

anche fisici) per favorire la mobilità dei cittadini: “Siamo in

anticipo di più di venti giorni rispetto alla data di entrata in

vigore obbligatoria del 1 luglio”, ha detto in conferenza stampa

il sottosegretario alla Salute Digitale, Alfredo González.

Il certificato attesta che una persona ha già completato il

ciclo di vaccinazione approvata dall’Ema o dall’Oms contro il

covid da almeno 14 giorni, oppure è risultata negativa a tampone

o test rapido, o ancora che ha avuto la malattia negli ultimi

sei mesi ed è guarita.

“Tutto il mese di giugno si considererà come periodo di

prova”, ha spiegato González, che ha precisato però che si

tratta di certificati già validi. Allo stesso tempo, la Spagna

d’ora in poi riconoscerà certificati di questo tipo emessi da

altri Paesi membri dell’Unione Europea, ha aggiunto.

Da oggi le persone con ciclo di vaccinazione completo

certificato possono entrare in territorio spagnolo senza

restrizioni. Per farlo, rimane comunque obbligatorio seguire le

indicazioni del sito https://www.spth.gob.es/. (ANSA).



Fonte Ansa.it