(ANSA) – WASHINGTON, 03 MAR – Mentre alcuni stati Usa come

il Texas stanno rimuovendo ogni restrizione anti-Covid, i Cdc,

la massima autorità in campo sanitario negli Stati Uniti,

ribadiscono l’allarme per un quarta ondata di contagi negli

Stati Uniti a causa delle varianti. E prevedono si possa

arrivare fino a 564 mila morti entro il prossimo 27 marzo.

Considerando che ad oggi dall’inizio della pandemia

le vittimein Usa sono quasi 517 mila, se si avverassero le previsioni deiCdc si assisterebbe a circa 47 mila decessi in poco più di tresettimane, con una media di quasi 2 mila morti al giorno. Allaluce delle previsioni le autorità federali ammoniscono: “Non èil momento di allentare o rimuovere le restrizioni anti-Covid”. Il presidente Joe Biden spera che gli americani e gli Stati Usacontinueranno a seguire le direttive delle autorità sanitariesull’uso delle mascherine e delle restrizioni anti Covid. “Chivuole rimuovere l’obbligo di indossare e mascherine la pensacome l’uomo di Neanderthal”, ha detto il presidente rivolto aigovernatori degli Stati Usa che intendono rimuovere tutte lerestrizioni anti-Covid. (ANSA).

Fonte Ansa.it

