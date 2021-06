Il Regno Unito, preoccupato dall’allerta varianti del Covid (in primis quella importata dall’India), irrigidisce per ora ulteriormente le precauzioni sui viaggi dall’estero. Lo ha deciso il governo centrale di Boris Johnson – d’intesa con i governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord e con i consulenti scientifici del Comitato sui vaccini – ripristinando la quarantena anche per gli arrivi dal Portogallo: uno dei pochi inseriti nelle settimane scorse nella striminzita lista verde. Lista a cui a questo punto restano solo 9 territori (Islanda e Gibilterra in Europa), mentre l’Egitto passa nella lista rossa con altri 6 Stati.





Fonte Ansa.it