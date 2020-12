(ANSA) – NEW YORK, 20 DIC – Anche il Canada sospende i voli

dal Regno Unito, per la variante britannica del Covid-19. Lo

riportano i media canadesi, citando una circolare del ministero

dei Trasporti.

L’Arabia Saudita ha sospeso da ieri i voli internazionali e

l’accesso attraverso valichi terrestri e porti al proprio

territorio per almeno una settimana, a seguito della comparsa

della mutazione del coronavirus nel

Regno Unito. (ANSA).

Fonte Ansa.it

