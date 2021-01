(ANSA) – LONDRA, 12 GEN – Il 2020 è stato un anno record per

numeri di decessi nel Regno Unito, secondo un’elaborazione dei

dati dell’Ons, equivalente britannica dell’Istat, che indicano

uno totale di 697.000 morti censiti, circa 91.000 in più della

media degli anni precedenti: un eccesso di mortalità ricondotto

come causa o concausa al Covid in oltre 80.000 casi. In cifra

assoluta si tratta del numero

più elevato di decessi nel Paesedal 1918, marcato dalla Prima Guerra Mondiale e dall’epidemia diSpagnola, mentre in rapporto all’eccesso di mortalità si trattadell’anno peggiore dal 1945, ossia dalla fine della SecondaGuerra Mondiale. (ANSA).

Fonte Ansa.it

