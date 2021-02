(ANSA) – BUENOS AIRES, 09 FEB – La pandemia da coronavirus ha

causato in Argentina quasi 50.000 morti e due milioni di

contagiati, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto del

ministero della Salute di Buenos Aires diramato ieri sera.

Tenendo conto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati

227 decessi e 5.154 nuovi casi di contagio, il bilancio

aggiornato della pandemia è salito a 49.398 morti

Advertisements

e 1.985.501contagiati.Nelle unità di rianimazione sono ricoverati attualmente 3.526persone, occupando il 54,5% dei posti letto a livello nazionalee il 60,2% nell’area metropolitana di Buenos Aires.Intanto il ministro dell’Istruzione, Nicolás Trotta, in unaintervista a El Destape Radio ha annunciato che le lezioni conpresenza in aula degli studenti riprenderanno il 17 febbraio aBuenos Aires e in altri distretti del Paese, nell’ambito di unprocesso che sarà accompagnato da rigorosi protocolli sanitari eche si estenderà progressivamente ad altre città e distretti in marzo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram