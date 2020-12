(ANSA) – SAN PAOLO, 18 DIC – Due milioni di dosi del vaccino

cinese Coronavac sono arrivate ;;oggi a San Paolo, le cui

autorità chiederanno un’autorizzazione di emergenza al governo

di Jair Bolsonaro per iniziare le somministrazioni a gennaio

2021.

Il governatore di San Paolo, Joao Doria, principale

avversario politico del capo dello Stato, ha firmato un accordo

con il laboratorio cinese Sinovac per la fabbricazione

delprodotto presso l’Istituto Butantan di San Paolo.“Questo è il primo vaccino che viene prodotto in Brasile e inAmerica Latina, oggi è un giorno importante, questa è la nostramissione: far arrivare i vaccini in modo che possano essereutilizzati il ;;più rapidamente possibile”, ha detto Doria.San Paolo ha già ricevuto altri due lotti dalla Cina, il primocon i vaccini e il secondo con la materia prima necessaria allaproduzione del farmaco presso l’Istituto Butantan.Il direttore del Butantan, Dimas Covas, ha affermato che martedìprossimo “verrà chiesta la registrazione” del vaccino presso leagenzie di regolamentazione di “Cina e Brasile” e se leapprovazioni saranno ottenute “è possibile” che la vaccinazioneinizi il mese prossimo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

