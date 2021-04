(ANSA) – BOLZANO, 23 APR – In Austria, nonostante l’avvio

della stagione sciistica per i residenti a Natale, il Covid ha

causato un crollo del giro d’affari per gli impianti di

risalita. Il calo è del 90%, ovvero di oltre un miliardo di

euro, con un fatturato complessivo che si ferma ad appena 143,5

milioni di euro, spiega il presidente degli impiantisti

austriaci Franz Hoerl all’Apa.

Nell’inverno precedente, nonostante il lockdown a marzo 2020,

il fatturato ammontava comunque ancora 1,41 miliardi di euro,

con un modesto -9% rispetto agli inverni precedenti. Il calo è

particolarmente sentito nei grandi centri sciistici frequentati

dai turisti stranieri, mentre i piccoli centri con una clientela

locale registrano un -50%. Di conseguenza gli investimenti

nell’ammodernamento degli impianti saranno ridotti del 70%,

annuncia Hoerl. Il governatore tirolese Guenther Platter ha

definito l’apertura per i residenti “un segnale positivo per la

vocazione turistica del Tirolo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

