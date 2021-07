(ANSA) – BERLINO, 26 LUG – Sta montando una polemica sui

social e sui media tedeschi per la scelta delle autorità locali

di chiudere in anticipo il concerto all’aperto della cantante

tedesca Nena, nella serata di ieri, in ottemperanza a quanto

previsto per la violazione delle regole sul distanziamento

sociale, e soprattutto per la reazione dell’artista.

Gli organizzatori del concerto nei pressi dell’aeroporto di

Berlino Ber avevano previsto un sistema per tenere distanziate

le persone durante il concerto, sistema che Nena durante lo

spettacolo a invitato a infrangere. “Tutti hanno la

responsabilità di scegliere, ognuno deve essere libero di

scegliere se vaccinarsi o no”, ha detto Nena a fine concerto,

protestando per la chiusura anticipata imposta e mettendo in

relazione le regole sul distanziamento e la pressione per

vaccinarsi.

“Non si tratta di capire cosa ci è permesso fare, ma la

domanda è cosa noi permettiamo di farci” ha aggiunto. Nena aveva

già espresso sostegno alle dimostrazioni di protesta contro le

misure assunte dal governo durante la pandemia, per esempio

sostenendo il movimento dei Querdenker (Pensiero trasversale) .

L’appello di ieri sera della cantante è criticato oggi su

twitter da tanti, tra cui il quotidiano di sinistra Taz, ma

trova anche il sostegno di molti, soprattutto nella destra

radicale. (ANSA).



