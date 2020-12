(ANSA) – BRUXELLES, 19 DIC – Le infezioni da coronavirus

continuano ad aumentare in Belgio. Tra l’8 e il 15 dicembre si

sono verificati in media 2.518 nuovi contagi al giorno, in

aumento del 15% rispetto ai sette giorni precedenti, secondo i

dati dell’Istituto di sanità pubblica Sciensano e resi noti

dall’agenzia di stampa Belga.

Nello stesso periodo, il virus ha ucciso circa 93 persone

(-3,5%)

Advertisements

al giorno, portando il bilancio a 18.455 mortidall’inizio della pandemia nel Paese.Tra l’11 e il 18 dicembre i ricoveri sono rimasti stabili:185 in media al giorno (+1%). Ieri ci sono stati 2.618 (-2%)pazienti ricoverati a seguito del Covid-19 negli ospedali belgi,di cui 546 (-3%) in terapia intensiva.Dall’inizio della pandemia in Belgio sono stati diagnosticati621.039 casi di Covid-19. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram